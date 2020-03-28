رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441 في المملكة العربية السعودية برقم الإقامة عبر موقع ابشر للجوازات

يبحث الكثير من المقيمين والمغتربين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، حيث أعلنت وزارة الداخلية في المملكة فرض الكثير من الغرامات المالية على الأشخاص الذيم لم يقوموا بتجديد الإقامة في موعدها المحدد، ولذلك وفرت لهم رابط الاستعلام عن إقامة وافد عبر موقع ابشر للجوازات بأسهل الطرق، ولذلك سوف نوافيكم برابط موقع أبشر للجوازات خلال هذا المقال عبر موقع عرب نيوز.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

شددت وزارة الداخلية السعودية على كافة المغتربين فيها بعدم التوجه إلى مقر مصلحة الجوازات في الملكة العربية في تلك الفترة المهمة والظروف العصيبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، بعد انتشار الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد مما جعل الحكومة تفرض حظر تجوال وعدم التعامل مع المواطنين، لذلك تحثهم على الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر موقع ابشر للجوازات.

رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441

خطوات بسيطة يمكن للوافدين في المملكة العربية السعودية اتباعها لمعرفة موعد تجديد الإقامة وهي:

الدخول على موقع ابشر للجوازات.

اختيار خدمة ابشر أعمال.

تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وبعدها كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية، وبعدها اختيار الاستعلام عن الإقامة.

ادخال رقم الإقامة ثم الرقم المرئي، والضغط على كلمة بحث.

وتجد الإشارة أنه تقع الغرامات المالية على الأشخاص المتغاضين عن تجديد الإقامة، حيث يتم دفع مبلغ 500 ريال سعودي، للمرة الأولى من المخالفة، ومبلغ 1000 ريال سعودي، للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد على الفور لبلده الحقيقي.