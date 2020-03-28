شاهد.. اعتراض صاروخين في سماء الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء الرياض. تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء الرياض. ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض.

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