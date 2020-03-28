شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه: هبوب أتربة مثارة وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بشأن هبوب رياح وأتربة مثارة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق بالرياض.
وأشارت إلي المناطق التي يتأثر الأتربة المثارة وشملت الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الزلفي، الرياض، القويعية، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في في الساعة 11 وستنتهي غدا الأحد في الساعة 2.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه: هبوب أتربة مثارة وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.