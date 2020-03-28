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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. التعليم تعلن مواعيد دروس الأسبوع الـ11 للمراحل التعليمية على الفضائيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يستمر تطبيق نظام التعليم عن بعد بالمملكة، حرصا على الاهتمام بمستوى الطلاب وتمكنهم من مواصلة الدراسة دون مشاكل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقدم دروس الأسبوع الحادي عشر للمرحلة الثانوية «مقررات» عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا
وأعلنت وزارة التعليم عن جداول دروس الأسبوع الحادي عشر للمرحلة الثانوية «فصلي»، ودروس الصفوف «الأول والثاني والثالث المتوسط».
ونشرت أيضا جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للصفوف «الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي»، والتي تذاع في نفس المواعيد حسب الموعد المحدد في الجدول.
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