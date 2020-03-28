بالصور.. أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية شملت الدمام، والقطيف، والقرى المجاورة لها. هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية شملت الدمام، والقطيف، والقرى المجاورة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. Advertisements

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