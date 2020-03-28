شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏الشيخ سليمان الماجد يوضح حكم الحلف على شيء وفعله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، عن حكم من قال يحرم علي أن أفعل أمرا وفعله.

وأوضح خلال برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة، «أن الحلف فيها ليس محرما لأنه مبني على المنع على المباح، ويستحب له أن يكفر عن تلك اليمين، وفي بعض الحالات يفضل ذلك».

ولفت إلى أنه يكفر عن اليمين بالتكفل بإطعام ١٠ مساكين أو كسوتهم، ثم يحل له أن يفعل ما يشاء.