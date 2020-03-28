أمير تبوك يطمئن على أسرة أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى): اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة ثلاثة من أفرادها بفيروس اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة ثلاثة من أفرادها بفيروس كورونا ، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم السبت ، حيث وجه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة وتقديم الرعاية الطبية لها. كما وجه سموه بدراسة وضع الأسرة وتقديم المساعدة لها ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .

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