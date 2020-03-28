شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طرق وميادين وأحياء محافظة جدة تشهد التزاما بأمر منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): رصدت وكالة الأنباء رصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بتطبيق أمر منع التجول في يومه السادس الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ضمن الإجراءات الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا وشهدت طرق وميادين محافظة جدة تواجداً كثيفاً لرجال الأمن لتنفيذ أمر منع التجول من خلال نقاط التفتيش المنتشرة في الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى دوريات متحركة للمركبات الأمنية داخل الأحياء السكنية لتطبيق الأمر، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ومنعاً لانتشار العدوى .

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