المغامسي: لم أوفق في تغريدة العفو عن المساجين ويستنكر محاولات استغلالها بنوايا سيئة

اعتذر الداعية صالح المغامسي، اليوم السبت،عن تغريدة طالب فيها ”ضمنيًا“ بالعفو عن المخطئين من المسجونين في المملكة، بهدف ”رفع البلاء وكشف الوباء“، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتًا إلى أنه لم يكن موفقًا بها.

كما استنكر الداعية استغلال بعض الأطراف لتغريدته تلك في ”الإساءة إلى وطنه“.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المغامسي: بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي، والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان“.

وتابع: “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّ ذلك لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلال التغريدة ضد وطني، أقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارًا“.