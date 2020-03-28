طقس الأحد.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية على 5 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الأحد؛ لافتةً إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما لم تستبعد الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: «يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، والقصيم، والرياض، ومكة المكرمة)، ويمتد ذلك إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية».

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال المملكة ووسطها وشرقها. ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

وبالنسبة إلى البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه مترًا إلى مترين، وسيكون البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فستكون رياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 10-40 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه مترًا إلى مترين، وسيكون البحر متوسط الموج.

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