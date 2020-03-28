صحة الطائف تنفذ خطة شاملة لتطهير المرافق الطبية

شرعت الشؤون الهندسية بصحة الطائف في تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من فيروس «كورونا».

ويأتي ذلك في إطار العمل على تكامل وتضافر الجهود الصحية، والإسهام في عمليات التطهير الشاملة، احترازًا من انتشار «كورونا المستجد».

ومن ناحيته، أشار مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس ماجد الحارثي، إلى أن إدارته أعدَّت الخطة في سبيل الوقاية، والعمل على تطهير المنشآت الصحية المختلفة؛ وذلك من خلال فرق عمل مدربة بإشراف مختصين.

وأوضح الحارثي أن تلك الفرق تنفذ العمل وفق الخطة بتوجيه مباشر من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، موضحًا أنه تم البدء بالمراكز الصحية العاملة على مدار الساعة, ثم المستشفيات, مع استكمال بقية المراكز والمرافق الصحية، وفقًا للخطة.

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تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الهندسية بصحة الطائف تقوم بجهود مختلفة في ظل التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام, والعمل بروح الفريق الواحد؛ ما انعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة والاستعداد والتحسب لأي طارئ.

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