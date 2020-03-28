هيئة الاتصالات تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة توصيل الطلبات للمواطنين

أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها.

وبذلك يتضاعف المجموع إلى 20 تطبيقًا؛ سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال هذه المدة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المعتمدة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني: اضغط هنا

وقد وجّهت الهيئة في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على هؤلاء بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

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و تكثف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

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