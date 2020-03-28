الليلة.. السعودية تشارك في أضخم حدث بيئي عالمي

تستعد إدارة الحدث العالمي ساعة الأرض في المملكة العربية السعودية الليلة وللمرة الحادية عشرة على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء اضخم حدث بيئي على مستوى العالم «ساعة الأرض».

وقد صرّح المهندس عجلان العجلان رئيس ساعة الأرض السعودية حول المشاركة السعودية هذا العام قائلًا: إن هناك تعليقًا جزئيًّا لمشاركة الجهات السعودية في حدث هذا العام، وذلك عبر تعليق الفعاليات المصاحب للحدث بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في المدن السعودية كافة، وذلك للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وقد أكد العجلان استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساء اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يُخلّ بمتطلبات السلامة.

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ودعا العجلان أفراد المجتمع جميعًا للمشاركة في هذا الحدث البيئي العالي مستشعرين مسؤوليتنا تجاه هذا الكوكب وأهمية استذكار نعم الله علينا ووجوب حفظ هذه النعمة وشكرها من منطلق ديني حثنا ديننا الإسلامي عليه عبر المحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد يؤثر عليه وعلى حياة الإنسان سلبًا، والتي للأسف يشارك البشر فيها من خلال العديد من الممارسات السيئة تجاه البيئة مما يولد مضاعفات خطيرة كالتلوث وانتشار الامراض والأوبة بالإضافة الى ما لمسناه في السنوات الماضية تجاه الظاهرة العالمية المولدة لارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، والتي توجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض.

وفيه نهاية حديثه أوضح العجلان أنه بإمكان جميع أفراد المجتمع المشاركة في هذه الحملة التوعوية الكبيرة، والتي ترتكز دائمًا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الاسرة من خلال تشجيع وتذكير الآباء أبنائهم بضرورة المشاركة في هذا التحرك العالمي وتزويدهم بمعلومات عن الأهمية لذلك، وغرس القيم والثقافة تجاه الممارسات الصحيحة لحماية كوكبنا كوكب الأرض، هذه المعلومات كثير منها بإمكانهم الحصول عليها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية ساعة الأرض السعودية عبر الرابط www.60ksa.org

كما يمكن لجميع أفراد المجتمع تشجيع بعضهم البعض بالتقاط صورهم الجميلة في إضاءة خافته بعد إطفاء الإضاءات غير الضرورية في المنزل ومشاركة الصورة عبر الحساب الرسمي لساعة الأرض السعودية في تويتر على الحساب @saudiearthhour.