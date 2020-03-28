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ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه

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يواصل ديوان المظالم تقديم خدماته للمستفيدين عن بعد تيسيرًا للوصول للخدمات القضائية بشكل إلكتروني كامل في خضم الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي فيروس المستجد COVID-19، حيث نفذت منصة معين الإلكترونية خلال الأسبوع المنصرم (11943) ألف خدمة إلكترونية من بين خدماتها المتعددة، وذلك تعزيزًا للعمل عن بعد.

فيما تلقى مركز الاتصال الموحد بالديوان (740) اتصالًا واردًا من قبل المستفيدين، تنوعت ما بين استفسارات عن إجراءات التقاضي المتبعة في حالات تعليق العمل الحكومي، والجلسات القضائية، واستفسارات متعلقة بخدمات منصة معين الإلكترونية، وغيرها من الاستفسارات.

كما تجاوبت حسابات التواصل الاجتماعي لديوان المظالم مع (516) استفسارًا ورد إليها عن طريق المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

يشار إلى أنه بإمكان المستفيدين الوصول إلى الخدمات القضائية الإلكترونية لمنصة معين عبر الدخول للموقع الرسمي لديوان المظالم، كما يمكن الاستفادة من التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920000553، أو عبر حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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