بالصور.. أمانة الرياض تستغل منع التجول في سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية

استغلت أمانة منطقة الرياض، منع التجول خلال اليومين الماضيين، بسفلتة أكثر من 44 ألف متر مربع في الطرق الرئيسية والفرعية.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت: أمانة منطقة الرياض تستفيد من فترة منع التجول في اليومين الماضيين؛ بتنفيذ أعمال سفلتة للطرق الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 44.200 متر مربع، وبأطوال طرق تبلغ 6160 مترًا طوليًا في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وأكدت الأمانة أن هذه الأعمال بغرض "تفادي أي إرباك للحركة المرورية".

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