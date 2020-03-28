استغلت أمانة منطقة الرياض، منع التجول خلال اليومين الماضيين، بسفلتة أكثر من 44 ألف متر مربع في الطرق الرئيسية والفرعية.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت: أمانة منطقة الرياض تستفيد من فترة منع التجول في اليومين الماضيين؛ بتنفيذ أعمال سفلتة للطرق الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 44.200 متر مربع، وبأطوال طرق تبلغ 6160 مترًا طوليًا في مختلف أرجاء مدينة الرياض.
وأكدت الأمانة أن هذه الأعمال بغرض "تفادي أي إرباك للحركة المرورية".
اقرأ أيضًا:
الملك سلمان لقادة قمة مجموعة العشرين: جائحة كورونا تفرض علينا تدابير حازمة
وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات ١٠١٢
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة الرياض تستغل منع التجول في سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.