شاهد.. مرور الرياض يستوقف فريق «العربية» على الهواء خلال منع التجول

استوقفت دورية من مرور الرياض، مراسل قناة «العربية» عبدالرحمن العصيمي، أثناء البث المباشر؛ لرصد حركة السير على الطرق خلال فترة منع التجول.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، قال المراسل: «أثناء الحديث على الهواء عن الرقابة الصارمة لمنع التجول.. تتوقف بالمصادفة دورية شرطة عند مراسل العربية عبدالرحمن العصيمي، والفريق المرافق، للتأكد من أوراقهم التي تخولهم التجول أثناء المنع».

وكان مراسل العربية يتحدَّث على الهواء عن الرقابة الصارمة لتطبيق قرار منع التجول في المملكة. وقدم فريق «العربية» الأوراق والتصاريح التي تثبت أنهم ضمن الفئات المستثناة من تطبيق قرار منع التجول.

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ووفق قرار حظر التجول، فإن عقوبة المخالفة تصل في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال، وتتضاعف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم الحبس لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

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