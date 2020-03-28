صهاريج محلاة تعبأ من الآبار

رصدت «دوت الخليج» صهاريج مخصصة ومرخصة لتعبئة المياه المحلاة، تقوم بالتعبئة من الآبار بمركز تندحة، شرق محافظة خميس مشيط. فيما أوضح مصدر من مياه عسير لـ«دوت الخليج»، أن الإدارة تلقت بلاغات عن تلك الصهاريج المخالفة، وسيتم تحويلها إلى مختبر الإدارة بأبها، للتأكد من خلوها من المواد الخطرة أو البكتيريا، يلي ذلك فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على مالك الصهريج.



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