تدشين التحلية ببشائر بلقرن

افتُتح نهاية الأسبوع المنصرم مشروع تحلية المياه في مركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن شمال منطقة عسير، وسيتم تشغيل هذه الفترة بشكل تجريبي لمتابعة الملاحظات الفنية في المشروع إن وجدت، وبدأ تأمين السقيا عن طريق المشروع الحيوي.

يذكر أن المشروع يقع شرق مدينة البشائر على طريق الفوهة بجوار محطة الكهرباء، ويخدم سكان 3 مراكز إدارية شمال المنطقة هي البشائر وخثعم وشواص وجميعها تتبع محافظة بلقرن.