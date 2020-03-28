شبهة جنائية في حريق الـ4 ساعات

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بتبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن مركز التحكم والتوجيه تلقي البلاغ، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحريق في عدد من المزارع المتجاورة، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وعمليات التبريد، إذ استغرقت عمليات الإخماد 4 ساعات، وأضاف بأنه شارك في الموقع فرق إطفاء من الدفاع المدني بالمحافظة، ودعم بفرق إطفاء بمدينة تبوك، ومساندة بفرق إطفاء من قوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتم تسليم الموقع إلى الجهة المختصة، لوجود شبهه جنائية في الحادث.
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