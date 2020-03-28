السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا



طرابلس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت ليبيا اليوم إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضح المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبيي لمكافحة الأمراض أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة والحالة الثانية تعود إلى شاب.

ونوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.

// انتهى //

22:44ت م

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طرابلس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت ليبيا اليوم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبيي لمكافحة الأمراض أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة والحالة الثانية تعود إلى شاب.ونوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.// انتهى //22:44ت م0141

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.