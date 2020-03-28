السعودية اليوم / فرنسا تسجل 319 حالة وفاة بفيروس كورونا



باريس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس

وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.

// انتهى //

22:38ت م

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باريس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.// انتهى //22:38ت م0137

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