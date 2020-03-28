السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يدرس فرض الحجر الصحي الكامل على ولاية نيويورك الأمريكية



واشنطن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يعكف على دراسة خيار فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي كونيتيكت، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن

وقال الرئيس ترامب للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض اليوم إنه يريد فرض الحجر الصحي على نيويورك "لأنها بقعة ساخنة" لكنه استبعد إغلاق المترو في مدينة نيويورك.

وغادر الرئيس ترامب اليوم العاصمة واشنطن متجهًا إلى مدينة نورفولك في ولاية فرجينيا لحضور مراسم إطلاق سفينة طبية تتبع البحرية الأمريكية، ومن المقرر أن تتجه نحو نيويورك للمساهمة في جهود مكافحة الفيروس هناك.

// انتهى //

22:26ت م

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واشنطن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يعكف على دراسة خيار فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي كونيتيكت، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد وقال الرئيس ترامب للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض اليوم إنه يريد فرض الحجر الصحي على نيويورك "لأنها بقعة ساخنة" لكنه استبعد إغلاق المترو في مدينة نيويورك.وغادر الرئيس ترامب اليوم العاصمة واشنطن متجهًا إلى مدينة نورفولك في ولاية فرجينيا لحضور مراسم إطلاق سفينة طبية تتبع البحرية الأمريكية، ومن المقرر أن تتجه نحو نيويورك للمساهمة في جهود مكافحة الفيروس هناك.// انتهى //22:26ت م0135

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