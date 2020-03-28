السعودية اليوم / جامعة جازان تعقم وتطهر مبانيها للوقاية من فيروس كورونا



جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

بدأت جامعة جازان ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة اليوم، عمليات التعقيم لمباني الجامعة وكلياتها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجامعة للوقاية من فيروس

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة حسن القصادي أن عمليات التطهير ستواصل لعدة أيام لتشمل جميع الكليات والمباني التابعة للجامعة بكافة محافظات المنطقة.

وبين أن الإدارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والالتزام بتطبيق الإجراءات والممارسات الصادرة من الجامعة ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن عمليات التعقيم ستشمل جميع الكليات والمباني بمدينة جازان، إلى جانب إسكان الطلاب، و إسكان العمال، ووسائل النقل، وأن عمليات التطهير والتعقيم ستستمر بشكل دوري طيلة فترة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها مختلف الجهات لمنع انتشار فيروس كورونا بما يضمن جاهزية وسلامة جميع المرافق .

//انتهى//

22:21ت م

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جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسبدأت جامعة جازان ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة اليوم، عمليات التعقيم لمباني الجامعة وكلياتها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة حسن القصادي أن عمليات التطهير ستواصل لعدة أيام لتشمل جميع الكليات والمباني التابعة للجامعة بكافة محافظات المنطقة.وبين أن الإدارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والالتزام بتطبيق الإجراءات والممارسات الصادرة من الجامعة ووزارة الصحة.وأشار إلى أن عمليات التعقيم ستشمل جميع الكليات والمباني بمدينة جازان، إلى جانب إسكان الطلاب، و إسكان العمال، ووسائل النقل، وأن عمليات التطهير والتعقيم ستستمر بشكل دوري طيلة فترة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها مختلف الجهات لمنع انتشار فيروس كورونا بما يضمن جاهزية وسلامة جميع المرافق .//انتهى//22:21ت م0133

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