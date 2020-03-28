السعودية اليوم / تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن



عمّان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس

وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، 5 حالات من محافظة أربد، و 3 حالات في الحجر الصحي للقادمين من الخارج، و 3 حالات لمخالطي المصابين.

وقال الوزير الأردني إن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة

// انتهى//

22:17ت م

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عمّان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 246 إصابة، شفي منها 18 حالة.وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، 5 حالات من محافظة أربد، و 3 حالات في الحجر الصحي للقادمين من الخارج، و 3 حالات لمخالطي المصابين.وقال الوزير الأردني إن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد // انتهى//22:17ت م0129

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