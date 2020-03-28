السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة ثلاثة من أفرادها بفيروس كورونا



تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة ثلاثة من أفرادها بفيروس

كما وجه سموه بدراسة وضع الأسرة وتقديم المساعدة لها ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .

// انتهى //

22:15ت م

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تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة ثلاثة من أفرادها بفيروس كورونا ، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم السبت ، حيث وجه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة وتقديم الرعاية الطبية لها.كما وجه سموه بدراسة وضع الأسرة وتقديم المساعدة لها ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .// انتهى //22:15ت م0127

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