

جدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وشهدت طرق وميادين محافظة جدة تواجداً كثيفاً لرجال الأمن لتنفيذ أمر منع التجول من خلال نقاط التفتيش المنتشرة في الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى دوريات متحركة للمركبات الأمنية داخل الأحياء السكنية لتطبيق الأمر، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ومنعاً لانتشار العدوى .

// انتهى //

22:06ت م

0126



جدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بتطبيق أمر منع التجول في يومه السادس الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ضمن الإجراءات الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا وشهدت طرق وميادين محافظة جدة تواجداً كثيفاً لرجال الأمن لتنفيذ أمر منع التجول من خلال نقاط التفتيش المنتشرة في الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى دوريات متحركة للمركبات الأمنية داخل الأحياء السكنية لتطبيق الأمر، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ومنعاً لانتشار العدوى .// انتهى //22:06ت م0126

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طرق وميادين وأحياء محافظة جدة تشهد التزاماً بأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.