السعودية اليوم / صحة الطائف تطهر المرافق الصحية



الطائف 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

شرعت الشؤون الهندسية بصحة الطائف في تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من فيروس

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس ماجد الحارثي أن إدارته أعدت الخطة في سبيل الوقاية والعمل على التطهير في المنشآت الصحية المختلفة ,لافتاً النظر إلى أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفذ العمل وفق الخطة، بتوجيه مباشر من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني, موضحاً أنها بدأت بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة, ومن ثم المستشفيات, مع استكمال بقية المراكز الصحية والمرافق الصحية, وفقا للخطة .

// انتهى //

22:03ت م

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الطائف 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشرعت الشؤون الهندسية بصحة الطائف في تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من فيروس كورونا , في إطار العمل على تكامل وتظافر الجهود الصحية والإسهام في عمليات التطهير الشاملة.وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس ماجد الحارثي أن إدارته أعدت الخطة في سبيل الوقاية والعمل على التطهير في المنشآت الصحية المختلفة ,لافتاً النظر إلى أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفذ العمل وفق الخطة، بتوجيه مباشر من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني, موضحاً أنها بدأت بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة, ومن ثم المستشفيات, مع استكمال بقية المراكز الصحية والمرافق الصحية, وفقا للخطة .// انتهى //22:03ت م0125

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