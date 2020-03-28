السعودية اليوم / المغرب تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و26 حالة إصابة إضافية



الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر لائحة المصابين ب 107 حالات، متبوعة بالعاصمة الرباط ب 64 حالة، وجهة فاس مكناس ب63 حالة.

//انتهى//

21:55ت م

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الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و26 حالة إصابة إضافية مؤكدة، لترتفع بذلك الحصيلة في المملكة المغربية إلى 24 وفاة و 259حالة إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر لائحة المصابين ب 107 حالات، متبوعة بالعاصمة الرباط ب 64 حالة، وجهة فاس مكناس ب63 حالة.//انتهى//21:55ت م0123

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