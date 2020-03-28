السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 1019 والمصابين 17089



لندن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية اليوم أنها فحصت 120776 شخصًا، بلغ منهم 17089 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا، وذلك حتى الساعة 9 من صباح اليوم السبت.

// انتهى //

21:55ت م

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لندن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) في المملكة المتحدة إلى 1019 وفاة، وذلك من 759 في اليوم السابق.وأوضحت وزارة الصحة البريطانية اليوم أنها فحصت 120776 شخصًا، بلغ منهم 17089 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا، وذلك حتى الساعة 9 من صباح اليوم السبت.// انتهى //21:55ت م0122

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