السعودية اليوم / "واس" ترصد الحضور الأمني والالتزام المجتمعي بأمر منع التجول في مدينة السيح



السيح 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 واس

شهدت طرق وشوارع مدينة السيح بمحافظة الخرج مساء اليوم ، خلوها من المركبات والمارة ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بالمسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول ، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، ووقايتهم من انتشار

ورصدت "واس" التجاوب المجتمعي في مدينة السيح منذ تطبيق منع التجول ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة .

كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة بمدينة السيح لتطبيق أمر منع التجول.

// انتهى //

21:54ت م

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السيح 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 واسشهدت طرق وشوارع مدينة السيح بمحافظة الخرج مساء اليوم ، خلوها من المركبات والمارة ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بالمسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول ، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد ورصدت "واس" التجاوب المجتمعي في مدينة السيح منذ تطبيق منع التجول ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة .كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة بمدينة السيح لتطبيق أمر منع التجول.// انتهى //21:54ت م0121

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