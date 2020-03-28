شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تضيف 10 تطبيقات لقائمة التوصيل الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، ليتضاعف بذلك مجموعها إلى 20 تطبيقا؛ سعيا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال هذه المدة. وكانت الهيئة؛ قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

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