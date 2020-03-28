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حملة لمساعدة الأسر المتضررة من العزل الصحي بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

بتوجيه من أمير منطقة الباحة حسام بن سعود، أطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية أمس، حملة تحت شعار «أهلنا يستاهلون»، وذلك من مقر المركز بمدينة الباحة.

وأوضح وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري أن الحملة التي وجه بها أمير المنطقة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية.

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وبين أن الحملة انطلقت بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر السعودي وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصحة الباحة، مشيرا إلى أن الحملة ستقدم ومن خلال لجنة الأسرة بالمنطقة عددا من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية.

وأضاف أن حملة «أهلنا يستاهلون» ستصاحبها حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدما شكره لأمير المنطقة على دعمه للحملة واهتمامه الدائم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة.

من جانبه أفاد المدير التنفيذي لمركز الحسام خلوفة الزهراني بأن إمارة المنطقة قدمت دعما ماليا للمركز بقيمة 250 ألف ريال ليؤدي واجبه الإنساني، مثمنا لأمير المنطقة وللإمارة هذا الدعم، داعيا رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية لدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.