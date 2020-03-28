شكرا لقرائتكم خبر

أمير جازان ونائبه ينوهان بجهود العاملين في القطاع الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

نوه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بالجهود والأعمال التي يقوم بها جميع العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة من الأطباء والممرضين والإداريين، وما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير المنطقة «في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والنماء تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن».

وأضاف «كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا. وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة».

Advertisements

وأعرب عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام، وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحى من أجل حماية صحة الوطن، سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وسلامة ورفعة الوطن والمواطن.

من جانبه قدم نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخدمات ورعاية المرضى، وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب أمير المنطقة «إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان، كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم».

وأضاف «ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم. وبعون الله ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غدا أكثر إشراقا وأملا. فشكرا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم».

ودعا الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.