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خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، ورئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

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من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيدا بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الخميس الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الرئيس الصيني بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

من جهته أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمنا مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكدا رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت الخميس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين.