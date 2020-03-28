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15868 محاضرة افتراضية عن بعد بجامعة الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا

بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي قدمتها جامعة الجوف ممثلة بعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد خلال الأسبوع الماضي 8087 محاضرة، فيما بلغ عدد تسجيل المحاضرات 7781. وبلغ إجمالي عدد عمليات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 198076عملية.

وأوضحت الجامعة أن عدد المحاضرات الافتراضية المقدمة الأحد الماضي بلغ 1621 محاضرة، فيما بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 40636 عملية. وبلغ عدد طلبات الدعم الفني 78 طلبا، بينما بلغت المحاضرات الافتراضية المقدمة الاثنين 1742 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 39673 عملية، وتمت معالجة 86 طلبا من قبل الدعم الفني، فيما بلغت المحاضرات المقدمة يوم الثلاثاء 1946 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات 48872 عملية، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني 96 طلبا.

وبينت الجامعة أن المحاضرات الافتراضية المقدمة الأربعاء الماضي بلغت 1517 محاضرة افتراضية، فيما بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلبة 38148 عملية، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني 107 طلبات. كما قدمت الجامعة الخميس الماضي 1261 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات 30747 عملية، وبلغت عمليات الدعم الفني 94 عملية.