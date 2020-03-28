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توزيع 100 سلة غذائية على أسر سجناء الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

وزعت لجنة رعاية السجناء بالباحة (تراحم) أمس 100 سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة، حيث وضعت اللجنة خطة احترازية سريعة وموقتة لضمان توزيع المساعدات العينية، وذلك عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء، وتماشيا مع توجيهات القيادة بتلمس احتياجات أسر السجناء وعمل ما يلزم من خلال الشراكات وكل السبل التي تعين اللجنة على أداء رسالتها المناطة بها.

وأوضح رئيس اللجنة خالد آل نسيله أن اللجنة وحرصا على سلامة موظفات القسم النسائي فقد تم توجيه قسم الرجال باللجنة بتوزيع المساعدات العينية للأسر المستفيدة من اللجنة بشكل عاجل، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالتعليمات التي نصت عليها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والأوقات المناسبة، والتي لا تسبب الضرر للأسر أو من يعمل بالميدان.

وقدم آل نسيله شكره لمؤسسة الملوان الوقفية على هذه المبادرة الإنسانية غير المستغربة، والدعم السخي الذي تقوم به ضمن الحملات القائمة تحت مبادرة (كلنا مسؤول)، حيث قدمت 100 سلة غذائية للأسر المستفيدة من الجمعية، وذلك عن طريق الأمانة العامة للجنة.