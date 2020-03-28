محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حالات الإصابة إلى 92472 أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل 889 وفاة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبين مسؤول إيطالي أن العدد الإجمالي وصل حتى الآن إلى 10023، وفقاً لـ"العربية" وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 92472 مقابل تعافي 12384.فيروس كورونا الجديد إيطاليا "كورونا" يحصد أرواح 889 إيطالياً خلال يوم.. وعدد الوفيات يقفز إلى 10023 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28 أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل 889 وفاة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبين مسؤول إيطالي أن العدد الإجمالي وصل حتى الآن إلى 10023، وفقاً لـ"العربية" وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 92472 مقابل تعافي 12384. Advertisements 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 09:10 PM ارتفاع حالات الإصابة إلى 92472 ارتفاع حالات الإصابة إلى 92472 أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل 889 وفاة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبين مسؤول إيطالي أن العدد الإجمالي وصل حتى الآن إلى 10023، وفقاً لـ"العربية" وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 92472 مقابل تعافي 12384. ، "كورونا" يحصد أرواح 889 إيطالياً خلال يوم.. وعدد الوفيات يقفز إلى 10023 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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