، "كورونا" ينهي حياة أولى ضحاياه في قطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بنجلاديشي يبلغ من العمر 57 عامًا

ذكرت وزارة الصحة في قطر أن البلاد سجلت اليوم (السبت)، أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم من بنجلاديش كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 57 عامًا كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفقًا لـ"رويترز".

ومعظم الإصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.فيروس كورونا الجديد قطر