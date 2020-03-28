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ذكرت وزارة الصحة في قطر أن البلاد سجلت اليوم (السبت)، أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم من بنجلاديش كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 57 عامًا كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفقًا لـ"رويترز".
ومعظم الإصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.فيروس كورونا الجديد قطر
"كورونا" ينهي حياة أولى ضحاياه في قطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
ذكرت وزارة الصحة في قطر أن البلاد سجلت اليوم (السبت)، أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم من بنجلاديش كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 57 عامًا كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفقًا لـ"رويترز".
ومعظم الإصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:43 PM
بنجلاديشي يبلغ من العمر 57 عامًا
ذكرت وزارة الصحة في قطر أن البلاد سجلت اليوم (السبت)، أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم من بنجلاديش كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 57 عامًا كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفقًا لـ"رويترز".
ومعظم الإصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.
، "كورونا" ينهي حياة أولى ضحاياه في قطر ،
المصدر : الخليج 365
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