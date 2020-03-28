، "بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمهلها إلى الثلاثاء المقبل

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.لبنان فيروس كورونا الجديد