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99 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة مواطن في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بكورونا، 10 منها مرتبطة بالسفر، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1203، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة لمواطن في الرياض وشفاء حالتين، وذلك بحسب ما أوضحه المتحث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي أمس.

وقال المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم، طارق الأحمري، إن متوسط زيارات المنصات الجامعية الالكترونية بلغ 6 ملايين زيارة، مبينا أن هناك 1.4 مليون محتوى على منصات الجامعات، تشمل المقررات كافة، و993 ألف حساب فعال على المنصات.

الحالات الجديدة بحسب المدن

الرياض 41

جدة 18

مكة المكرمة 12

القطيف 12

المدينة المنورة 6

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تبوك 3

خميس مشيط 3

أبها 1

الهفوف 1

الخبر 1

سيهات 1

إجمالي الحالات الجديدة 99

إجمالي: 1203

تعافٍ: 37

وفيات: 4