شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بكورونا، 10 منها مرتبطة بالسفر، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1203، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة لمواطن في الرياض وشفاء حالتين، وذلك بحسب ما أوضحه المتحث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي أمس.
وقال المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم، طارق الأحمري، إن متوسط زيارات المنصات الجامعية الالكترونية بلغ 6 ملايين زيارة، مبينا أن هناك 1.4 مليون محتوى على منصات الجامعات، تشمل المقررات كافة، و993 ألف حساب فعال على المنصات.
الحالات الجديدة بحسب المدن
الرياض 41
جدة 18
مكة المكرمة 12
القطيف 12
المدينة المنورة 6
تبوك 3
خميس مشيط 3
أبها 1
الهفوف 1
الخبر 1
سيهات 1
إجمالي الحالات الجديدة 99
إجمالي: 1203
تعافٍ: 37
وفيات: 4
- 10 حالات مرتبطة بالسفر منذ قدومها من الخارج
- 89 حالة من المخالطين لحالات سابقة
كانت هذه تفاصيل خبر 99 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة مواطن في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.