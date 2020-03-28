كيف تتقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة
في الوقت الذي يمر العالم بجائحة كورونا، وشهد بعض الدول نقصا في المواد الغذائية وعجزا في توفير المنتجات، شهدت أسواق المملكة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية بكميات كبيرة، مع توفر المنتجات الاستهلاكية، مما قد يمكن المملكة من التقدم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2020، كما يؤكد على تقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر من Economist Intelligence Unit )EIU)، بعد أن قفزت من المرتبة الـ32 في 2016 إلى الـ30 في 2019، وذلك من أصل 113 دولة، ويكون تعريف نقاط القوة بأي مؤشر درجة أعلى من 75.
يذكر أن المملكة تمتلك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أكدت عليه وزارة التجارة، والتي قالت إن مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب تنتج كل أنواع المخبوزات بطاقة تخزينية إجمالية بأكثر من 3.3 ملايين طن قمح.
نقاط القوة والدرجة التي حصلت عليها
جودة برامج شبكة سلامة الأغذية 100
الوصول إلى التمويل للمزارعين 100
المعايير الغذائية 100
سلامة الغذاء 100
التغيير في متوسط تكاليف الغذاء 99.5
فقدان الطعام 91.5
التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية 88.5
3معايير رئيسة مرتبطة بالأمن الغذائي
01 القدرة على تحمل التكاليف
02 توفر الغذاء
03 جودة وسلامة الغذاء
السعودية في مؤشر قياس الموارد الطبيعية ومرونتها
الترتيب 102
الدرجة 44.4
السعودية في المؤشرات الفرعية
التعرض للموارد الطبيعية
الترتيب 99
الدرجة 54.3
المياه
الترتيب 111
الدرجة 10.3
الأراضي
الترتيب 17
الدرجة 90.3
المحيطات
الترتيب 73
الدرجة 30.1
الحساسية للتغيير
الترتيب 99
الدرجة 20.7
القدرة على التكيف
الترتيب 68
الدرجة 41.7
الضغوط الديموجرافية
الترتيب 74
الدرجة 48.4
01 تحمل التكاليف الترتيب عالميا 8
التغير في متوسط تكاليف الغذاء
99.5 %
نسبة التغير + 3.1%
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (معادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي)
43.9 %
نسبة التغير + 26.1%
التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية
88.5 %
نسبة التغير + 12.9%
وجود وجودة برامج شبكة سلامة الأغذية
100 %
نسبة التغير + 25.7%
وجود برامج شبكة سلامة الأغذية
100 %
نسبة التغير + 8%
تمويل برامج شبكة سلامة الأغذية
100 %
نسبة التغير + 15%
تغطية برامج شبكة سلامة الأغذية
100 %
نسبة التغير + 34.5%
تشغيل برنامج شبكة سلامة الأغذية
100 %
نسبة التغير + 45.1%
الحصول على التمويل للمزارعين
100 %
نسبة التغير + 36.1%
02 توفر الغذاء الترتيب عالميا 46
كفاية المعروض (مدى توفر الغذاء من خلال كفاية الإمدادات الغذائية والاعتماد على المعونة الغذائية)
69 %
نسبة التغير + 8.2%
متوسط إمدادات الغذاء
57.7 %
نسبة التغير+ 10.3%
التغير في الاعتماد على المساعدات الغذائية المزمنة
100 %
نسبة التغير + 2.2%
الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي
5.6 %
نسبة التغير + 0.6%
البنية التحتية الزراعية
64.7 %
نسبة التغير + 15.6%
وجود مرافق تخزين محصول كافية
100 %
نسبة التغير + 9.7%
البنية التحتية للطرق
75 %
نسبة التغير + 29%
البنية التحتية للميناء
75 %
نسبة التغير + 21.9%
البنية التحتية للنقل الجوي
75 %
نسبة التغير+ 15.9%
البنية التحتية للسكك الحديدية
50 %
نسبة التغير + 12.8%
البنية التحتية للري
0.9 %
نسبة التغير - 9.6%
تقلب الإنتاج الزراعي
69.6 %
نسبة التغير - 11.6%
خطر الاستقرار السياسي
38.9 %
نسبة التغير - 10.7%
الفساد
50 %
نسبة التغير + 11.5%
قدرة الاستيعاب الحضرية
73.5 %
نسبة التغير - 8.5%
فقدان الطعام
91.5 %
نسبة التغير + 6.6%
03 جودة وسلامة الغذاء الترتيب عالميا 35
التنوع الغذائي
%60.3
نسبة التغير + 4.5 %
المعايير الغذائية
%100
نسبة التغير+ 32.6 %
المبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية
%100
نسبة التغير+ %46
خطة أو استراتيجية التغذية الوطنية
%100 نسبة التغير+ 20.4 %
مراقبة التغذية
%100
نسبة التغير+30.1 %
توفر المغذيات الدقيقة
%70.9
نسبة التغير+ 10.6 %
التوفر الغذائي لفيتامين أ
%100
نسبة التغير +18.1 %
توفر الغذاء من الحديد
%51.1
نسبة التغير+11.3 %
توفر الغذاء من الزنك
%61.6
نسبة التغير+ 2.2 %
جودة البروتين
%53.4
نسبة التغير + 6.4 %
سلامة الغذاء
%100
نسبة التغير +17.5 %
وكالة لضمان سلامة وصحة الغذاء
%100
نسبة التغير + 12.4 %
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على مياه الشرب
%100
نسبة التغير +20.8 %
القدرة على تخزين المواد الغذائية بأمان
%100
نسبة التغير +18.5%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.