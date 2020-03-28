2800 جولة رقابية للحد من كورونا في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2880 جولة في مختلف مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة، وذلك ضمن تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع المحال التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك لتعزيز الجهود الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان أن إدارته أعدت خطة لمواجهة كورونا، حيث تعمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذها وفق ما هو معد لذلك.

وبين أن من أولويات عمل الأمانة والبلديات في الوقت الراهن تشديد الرقابة على العاملين في جميع المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك كالمواد الغذائية ومحلات الصحة العامة، بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة والإجراءات التي صدرت للوقاية من فيروس كورونا، منوها بالدعم الذي توليه حكومتنا للقطاع البلدي الذي سخر جميع إمكاناته للعمل على حماية المواطنين والمقيمين من الفيروس وتوفير بيئة صحية.

نتائج الجولات الميدانية

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75 محلا مخالفا جرى إغلاقها

3010 كجم من المواد الغذائية أتلفت

الآليات والمعدات

238 آلية لأعمال النظافة

58 آلية لأعمال الإصحاح البيئي

1266 عاملا للنظافة العامة