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4 حالات وفاة على متن سفينة سياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أربعة أشخاص من كبار السن حتفهم على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل بنما، حسبما ذكرت شركة الشحن «هولاند أمريكا لاين».

وتأكدت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد على السفينة «زاندام».

وقالت الشركة في بيان إن 53 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانت لديهم أعراض مثل الإنفلونزا وتواصلوا مع الأطباء على السفينة.

وهناك 1243 راكبا و586 من أفراد الطاقم على متن السفينة «زاندام»، والتي يوجد على متنها أيضا طاقم طبي يتألف من أربعة أطباء وأربع ممرضات.