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إطفاء الأنوار في ساعة الأرض للحماية من تغير المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

رغم القيود بسبب فيروس كورونا بدأت فعالية «ساعة الأرض» في مختلف أنحاء العالم، بدءا من نيوزيلندا ثم فيجي ثم أستراليا، حيث تم إطفاء الأنوار على مبان شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ.

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وتدعو المبادرة التي بدأتها منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» في 2007 المواطنين في أنحاء العام، والشركات والسلطات المحلية إلى إطفاء الأنوار لمدة ساعة.

وفي مدينة أوكلاند في نيوزيلندا تم إطفاء الأنوار فوق «سكاي تاور» برج السماء، وهو برج اتصالات ومراقبة، بينما في منطقة «بالميرستون نورث» استضاف الفرع المحلي لجماعة «تمرد ضد الإنقراض» البيئية حدثا حضر فيه أشخاص يحملون الشموع والمصابيح والطبول.

وفي استراليا أطفأ دار أوبرا سيدني وجسر «هاربر» أنوارهما، وأطفأ متنزه «لونا» في ملبورن ومبنى «ذا ويل» في بريسبان وبرج «بيل» في بيرث الأنوار. وقرر المنظمون المضي قدما في المبادرة على الرغم من انهماك العالم في مكافحة كورونا.