هل تنجح الكلاب في حل لغز كورونا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

قالت مؤسسة خيرية بريطانية إنها تخطط لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا وتأمل في نشر الكلاب في المطارات والأماكن العامة . وتهدف إلى تدريب الكلاب لتكون جاهزة في غضون ستة أسابيع من أجل «المساعدة في توفير تشخيص سريع وغير جراحي لإنهاء هذه الجائحة». ويتم تدريب الكلاب على اكتشاف رائحة الأمراض، مثل السرطان، في عينات مثل البول وهواء الزفير والمسحات الطبية، حيث نجحت المؤسسة في الكشف عن الملاريا.

وسيتم تدريب الكلاب في التعرف على الرائحة المميزة لمرض كورونا والكشف عن التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجسم.