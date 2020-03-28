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محمد بن مسعود - الدمام - أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.
جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.
وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان". فيروس كورونا الجديد منع التجول أمانة العاصمة المقدسة محمد القويحص
شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-28
أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.
جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.
وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:45 PM
أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.
جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.
وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".
، شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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