محمد بن مسعود - الدمام - رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد". وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة. ياسر آل ثابت يُرزق بمولود جديد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28 رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد". وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة. Advertisements 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 08:17 PM رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد". وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة. ، ياسر آل ثابت يُرزق بمولود جديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر آل ثابت يُرزق بمولود جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.