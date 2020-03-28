، "الرحيلي" إمامًا لمسجد قباء خلفًا لـ"المغامسي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عيّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور سليمان الرحيلي، إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء، خلفًا للشيخ صالح المغامسي.

ويشغل "الرحيلي" منصب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي الفتوى بها، والمدرس بالمسجد النبوي.

وقدم عبر حسابه على "تويتر" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، سائلاً الله، الإخلاص.