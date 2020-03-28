محمد بن مسعود - الدمام - عيّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور سليمان الرحيلي، إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء، خلفًا للشيخ صالح المغامسي.
ويشغل "الرحيلي" منصب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي الفتوى بها، والمدرس بالمسجد النبوي.
وقدم عبر حسابه على "تويتر" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، سائلاً الله، الإخلاص.
"الرحيلي" إمامًا لمسجد قباء خلفًا لـ"المغامسي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
عيّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور سليمان الرحيلي، إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء، خلفًا للشيخ صالح المغامسي.
ويشغل "الرحيلي" منصب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي الفتوى بها، والمدرس بالمسجد النبوي.
وقدم عبر حسابه على "تويتر" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، سائلاً الله، الإخلاص.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:55 PM
A A A
عيّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور سليمان الرحيلي، إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء، خلفًا للشيخ صالح المغامسي.
ويشغل "الرحيلي" منصب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي الفتوى بها، والمدرس بالمسجد النبوي.
وقدم عبر حسابه على "تويتر" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، سائلاً الله، الإخلاص.
، "الرحيلي" إمامًا لمسجد قباء خلفًا لـ"المغامسي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الرحيلي" إمامًا لمسجد قباء خلفًا لـ"المغامسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.