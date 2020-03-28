محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات تقفز إلى 7402 أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت). وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد تركيا 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 08:46 PM الإصابات تقفز إلى 7402 Advertisements "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108 "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108 أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت). وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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