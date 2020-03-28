شكرا لمتابعة خبر عن تغريد الطاسان توجه رسالة لجمهورها بعد إصابتها وبناتها بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجهت الإعلامية تغريد الطاسان، الشكر لمتابعيها على اهتمامهم بالاطمئنان عليها بعد إعلانها عن إصابتها وبناتها بفيروس وجهت الإعلامية تغريد الطاسان، الشكر لمتابعيها على اهتمامهم بالاطمئنان عليها بعد إعلانها عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا ، وتواجدهن في العزل الإجباري. وقالت خلال تدوينة عبر موقع «تويتر»: «‏‏الحمد لله رب العالمين، أنا وبناتي الآن بحال أفضل، الآلام الصعبة خفت كثيرا والشفاء قريب بحول الله». وأضافت: «شكراً لكم جميعاً لشعوركم الذي كان أقوى دواء، بودي لو أشكر كل شخص منفرداً ولكن تويتر نفسه وقف عند هذا الرقم لعجزه عن حصر باقي تغريداتكم الغالية، فالعذر منك مع كل التقدير لكم». اقرأ أيضا:

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